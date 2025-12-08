В Перми спасли подростка с тяжелейшей травмой головы: врачи назвали его случай неординарным

13-летний мальчик из Горнозаводского района получил тяжелейшую травму головы в результате несчастного случая — часть точильного камня отлетела ему прямо в область лица. Медики районной больницы погрузили подростка в медикаментозный сон, чтобы предотвратить травматические факторы для головного мозга. Реаниматологи отделения экстренной консультативной скорой медпомощи КДКБ выехали в Горнозаводский район, чтобы эвакуировать мальчика в краевую больницу.

В пресс-службе минздрава рассказали, что у парня была обширная рваная рана в области глаза и лба, в которой присутствовали фрагменты костей лба и часть орбиты черепа. «Случай оказался неординарным для детской нейрохирургической службы Прикамья, которая работает уже 11 лет. После проведения предоперационной подготовки, успешно выполнено оперативное вмешательство многопрофильной бригадой врачей, в которую входили нейрохирурги, хирурги-оториноларингологи и офтальмохирурги. Ведение пациента обсуждалось и с Федеральным центром. Случай, действительно редкий, и требовал особого внимания. За жизнь и здоровье молодого человека боролись больше месяца», — рассказал главный врач КДКБ, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Антонов.

Благодаря профессионализму каждого из специалистов у мальчика восстановились когнитивные функции и базовые биологические процессы. История закончилась хорошо, и подросток проходит реабилитацию уже в амбулаторных условиях.

