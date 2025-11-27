Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Пермские врачи спасли женщину, сердце которой останавливалось шесть раз

Врачи в Пермском крае спасли недавно родившую женщину, у которой шесть раз останавливалось сердце. Сначала она попала в Кунгурскую больницу с подозрением на острый инфаркт миокарда, а затем ее на вертолете санавиации ее отправили в пермский Кардиодиспансер, где сделали операцию, устранив причину опасного состояния. В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали подробнее об истории спасения.

Пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края

41-летняя Рафиса, перенесшая недавно роды путем кесарева сечения, попала в больницу с острым инфарктом миокарда. Ее состояние было нестабильным, у нее случилась первая остановка сердца. Так как беременные и недавно родившие считают приоритетными пациентами для реанимационной помощи, так как относятся к самой высокой категории риска, за женщиной в Кунгур отправилась бригада санавиации. К моменту прибытия медиков у Рафисы шесть раз останавливалось сердце.

Врачи санавиации предполагали, что у женщины нестабильная атеросклеротическая бляшка, которая периодически закрывает кровоток, вызывая остановку сердечной деятельности. «Спрогнозировать, когда это случится снова – невозможно. Поэтому мы перевели женщину на ИВЛ, стабилизировали ее состояние насколько это возможно в предлагаемых обстоятельствах, провели антиаритмическую терапию. Параллельно связались с коллегами из Кардиодиспансера, предупредив о транспортировке к ним тяжелой пациентки», — рассказал заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи (санавиации) Пермской краевой клинической больницы Алексей Степанов.

В Кардиодиспансере Рафисе сделали коронарографию, которая подтвердила диагноз — острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST. Пациентке выполнили стентирование: кровоток в артерии был восстановлен, а причина инфаркта устранена. Женщина начала проходить реабилитацию после инфаркта, теперь она продолжит лечение у кардиолога по месту жительства.

Информационный обзор редакции.

