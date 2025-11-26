Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Здоровье
  • Здравоохранение
  • News
Здравоохранение

Поделиться:

Сервис записи к врачу в декабре ограничит доступ для пользователей

С 20 декабря в Пермском крае собираются ограничить работу сервиса «К врачу». Вход в него будет возможен только после авторизации через «Госуслуги». Сейчас проводят работы по переходу на обязательную авторизацию пользователей.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали, что переход на единую систему авторизации нужен для повышения безопасности персональных данных пациентов, а также для обеспечения соответствия федеральным требованиям к информационным системам в сфере здравоохранения.

По данным краевого минздрава, в 2025 году через «Госуслуги» на прием к врачу записалось более 700 тысяч человек. В сервисе появился сервис «Мое здоровье», через который можно также посмотреть результаты исследований, данные из дневника наблюдения за состоянием здоровья и сведения из электронного больничного листа.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: