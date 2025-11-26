Сервис записи к врачу в декабре ограничит доступ для пользователей

В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали, что переход на единую систему авторизации нужен для повышения безопасности персональных данных пациентов, а также для обеспечения соответствия федеральным требованиям к информационным системам в сфере здравоохранения.

По данным краевого минздрава, в 2025 году через «Госуслуги» на прием к врачу записалось более 700 тысяч человек. В сервисе появился сервис «Мое здоровье», через который можно также посмотреть результаты исследований, данные из дневника наблюдения за состоянием здоровья и сведения из электронного больничного листа.

