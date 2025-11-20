В отделении реанимации и интенсивной терапии больницы на КИМ завершили капитальный ремонт

В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали, что новая отделка соответствует всем нормам. Применялась технология «чистых помещений», для которой использовали материалы с максимальной гладкостью поверхности, минимизируются монтажные стыки и зазоры, чтобы снизить риски микробного загрязнения.

Особое внимание уделили модернизации системы приточно-вытяжной вентиляции. Также подрядчик во время ремонта заменил окна, двери, системы отопления, водоснабжения, сантехнику и медицинское газоснабжение.