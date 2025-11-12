Названы самые востребованные сейчас медицинские профессии в Пермском крае

По статистике минздрава в Пермском крае сегодня не хватает около 900 врачей и 1300 средних медицинских работников. Причин несколько, в том числе, старение кадров, последствия пандемии COVID-19, высокую миграцию медиков и переход специалистов в другие сферы.

Вместе с тем за последние пять лет вырос целевой прием в ПГМУ: мест стало больше на 17%, а обучающихся — на 79%. Как сообщает пресс-службе Законодательного собрания Пермского края, интерес абитуриентов к целевому обучению тоже вырос — в 2025 году было заполнено 96% таких мест против 66% в 2020 году.