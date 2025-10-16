С начала года в Пермском крае выросла заболеваемость ветрянкой

С января по сентябрь 2025 года зарегистрирован 651 случай ветрянки на 100 тыс. человек. Большинство заболевших (97%) — дети от 3 до 6 лет и от 1 до 2 лет.

Как сообщает Properm.ru со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора Пермского края, рост заболеваемости связан в том числе с тем, что накопилась прослойка населения без иммунитета — те, кто не смог заразиться и переболеть из-за ограничений в ковидный период.

