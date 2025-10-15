Вакцину «Пентаксим» пообещали привезти в Пермский край к 1 ноября

Пермский край получит 18 тыс. доз «Пентаксима», затем в кратчайшие сроки вакцину направят в медицинские учреждения. В региональном министерстве здравоохранения пояснили, что родители получат уведомление о возможности вакцинации детей.

«Пентаксим» — комбинированная вакцина против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции. Ее ставят детям в первые месяцы жизни. Входит в Национальный календарь прививок и предоставляется бесплатно в государственных медицинских учреждениях.