Вакцину «Пентаксим» пообещали привезти в Пермский край к 1 ноября

В Пермский край к 1 ноября должна прибыть партия вакцины «Пентаксим». Ранее ее дефицит в больницах города Березники вызвал беспокойство у родителей, а также возбуждение уголовного дела о несвоевременном оказании медицинской помощи.

Пермский край получит 18 тыс. доз «Пентаксима», затем в кратчайшие сроки вакцину направят в медицинские учреждения. В региональном министерстве здравоохранения пояснили, что родители получат уведомление о возможности вакцинации детей.

«Пентаксим» — комбинированная вакцина против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции. Ее ставят детям в первые месяцы жизни. Входит в Национальный календарь прививок и предоставляется бесплатно в государственных медицинских учреждениях.

