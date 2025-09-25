Врачи «четверки» впервые в Пермском крае применили новую методику при лечении тромбоэмболии легочной артерии

В «четверку» госпитализировали 71-летнюю пациентку с ТЭЛА. Врачи собрали консилиум и решили применить новый метод лечения — ультразвуковой селективный тромболизис (EKOS). Аппарат для его проведения недавно появился в больнице. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края рассказали, что технология EKOS позволяет доставлять лекарственный препарат непосредственно в тромб, разрушая его под контролем ультразвука. Это ускоряет процесс восстановления и снижает риски осложнений. Но проведение этой процедуры требует слаженной, командной работы врачей разных специальностей, в первую очередь кардиологов, эндоваскулярных хирургов, а также анестезиологов и реаниматологов.

«Пациентка чувствует себя хорошо: по результатам ультразвуковой диагностики сердца отмечается положительная динамика: удалось восстановить проходимость легочных артерий, улучшить в них кровоток и облегчить работу сердца», — отметил заведующий отделением кардиологии для лечения инфаркта миокарда ГКБ №4 Олег Лапин.

