У женщины удалили большую опухоль в сердце: такую диагностируют у одного из миллиона пациентов в год

За последние полгода женщина попадала в больницу с подозрением на инсульт шесть раз, также она перенесла паралич рук и ног, их функции полностью восстановились. На одном из последних приемов у терапевта у 68-летней пациентки заподозрили новообразование сердца и отправили в Кардиодиспансер. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края рассказали, что во время обследования обнаружилась крупная опухоль левого предсердия, которая при сокращении сердца проникала в полость левого желудочка и мешала нормальному кровотоку.

«Мы удалили опухоль размером около пяти см из полости левых камер сердца. Опухоль была типичной миксомой — наиболее частое доброкачественное образование сердечной мышцы. Она имеет желеобразную структуру и легко фрагментируется. Именно из-за фрагментации частички опухоли в течение полугода с током крови попадали в мозг пациентки, вызывая неврологическую симптоматику, типичную для кардиоэмболического инсульта», — объяснил заведующий кардиохирургическим отделением Кардиодиспансера, к.м.н. Алексей Вронский.

Операция, длившаяся два часа, прошла успешно. Какое-то время пациентка была в клинике под наблюдением кардиолога, а сейчас проходит реабилитацию.