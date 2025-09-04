В больницы собираются привлечь не меньше тысячи врачей высшей категории

До 2030 году власти Пермского края намерены привлечь в больницы не меньше тысячи врачей высшей категории и около полутора тысяч медицинского персонала. Также в планах — ремонт всех 130 стационаров.

В Пермском крае расширили меры поддержки для будущих медиков. Стартовали первые выплаты студентам и ординаторам, совмещающим учебу и работу в учреждениях здравоохранения — шесть человек получили 100 тыс. рублей. В медицинских вузах в этом году увеличен набор целевиков: это 1235 студента и 266 ординаторов.