Пермских медиков будут обучать русскому жестовому языку

Медицинских работников в Пермском крае будут обучать русскому жестовому языку. Курс намерены запустить волонтеры-медики в сентябре 2025 года.
В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали, что курс направлен на развитие инклюзивной среды в медицинских учреждениях. Он будет включать теорию и практику.
К обучению присоединяется 50 медиков. Планируется, что оно пройдет на базе Пермского государственного медицинского университета и в молодежных пространствах города.
