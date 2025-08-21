Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Здравоохранение

Пермских медиков будут обучать русскому жестовому языку

Медицинских работников в Пермском крае будут обучать русскому жестовому языку. Курс намерены запустить волонтеры-медики в сентябре 2025 года.

В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали, что курс направлен на развитие инклюзивной среды в медицинских учреждениях. Он будет включать теорию и практику.

К обучению присоединяется 50 медиков. Планируется, что оно пройдет на базе Пермского государственного медицинского университета и в молодежных пространствах города.

