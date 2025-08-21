Пермских медиков будут обучать русскому жестовому языку

В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали, что курс направлен на развитие инклюзивной среды в медицинских учреждениях. Он будет включать теорию и практику.

К обучению присоединяется 50 медиков. Планируется, что оно пройдет на базе Пермского государственного медицинского университета и в молодежных пространствах города.

