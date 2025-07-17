Крупный онкологический центр в Камской Долине начнет работу в начале 2027 года

В лечебном учреждении будут расположены 550 стационарных и десять коек для пациентов, проходящих терапию радиофармпрепаратами. Уже сейчас завершено строительство здания пансионата и центрального блока.

Пермский онкоцентр станет третьим в стране, в котором собрано все для комплексного лечения онкологии.

Ранее мы сообщали о возможном строительстве Vip-терминала в пермском аэропорту. Планируется, что он будет находиться на месте бывшего аэровокзала.