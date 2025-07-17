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Крупный онкологический центр в Камской Долине начнет работу в начале 2027 года

Краевой онкологический центр в Камской Долине, в котором будут оказывать помощь более чем 14 тысячам пациентов со всей России, планируют открыть в начале 2027 года. Об этом рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в ходе рабочей встречи с заместителем Председателя Правительства России Маратом Хуснуллиным. 

Дмитрий Махонин / Telegram

В лечебном учреждении будут расположены 550 стационарных и десять коек для пациентов, проходящих терапию радиофармпрепаратами. Уже сейчас завершено строительство здания пансионата и центрального блока. 

Пермский онкоцентр станет третьим в стране, в котором собрано все для комплексного лечения онкологии.

Ранее мы сообщали о возможном строительстве Vip-терминала в пермском аэропорту. Планируется, что он будет находиться на месте бывшего аэровокзала. 

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