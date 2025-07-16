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В пермском аэропорту могут возвести терминал бизнес-класса

Отдельный терминал для VIP-персон может появиться в пермском аэропорту «Большое Савино». Его могут построить на месте бывшего аэродрома, который демонтировали в прошлом году. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ-Прикамье».

Пермский аэропорт/ВКонтакте

Пока данные о самом проекте и сроках его реализации неизвестны.

Напомним, сейчас единственной авиакомпанией, выполняющей рейсы из Перми и обратно и предоставляющей пассажирам услуги бизнес-класса, является «Аэрофлот».

Недавно мы рассказывали, что в районе Верхней Курьи могут построить новый курорт премиум-класса. В нем планируется создание спа-комплекса, в котором будут находиться бани и ресторан.

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