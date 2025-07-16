В пермском аэропорту могут возвести терминал бизнес-класса

Пока данные о самом проекте и сроках его реализации неизвестны.

Напомним, сейчас единственной авиакомпанией, выполняющей рейсы из Перми и обратно и предоставляющей пассажирам услуги бизнес-класса, является «Аэрофлот».

Недавно мы рассказывали, что в районе Верхней Курьи могут построить новый курорт премиум-класса. В нем планируется создание спа-комплекса, в котором будут находиться бани и ресторан.