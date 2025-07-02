В Кардиодиспансере провели одну из самых технически сложных операций в аортальной хирургии

У 60-летнего мужчины диагностировали кратное расширение восходящей аорты, ее размеры превышали норму в три раза. Аортальный клапан не смыкался и пропускал практически всю кровь обратно в сердце. Из-за этого мужчина плохо себя чувствовал: даже небольшая нагрузка приводила к тяжелой одышке и слабости. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края рассказали, что аневризма могла в любой момент разорваться, привести к неконтролируемому кровотечению и расслоению аорты, а это грозило внезапной смертью.

Врачи решили провести одну из самых технически сложных операций в аортальной хирургии — операции Дэвида. Она требует от кардиохирурга инженерного мышления для комплексной оценки патологического «узла», точности мануальных навыков при реконструкции клапана и его фиксации к аорте в четком соответствии с анатомией сердечно-сосудистой системы пациента, а от команды — слаженности и готовности к любому развитию событий.

«Классически при такой патологии выполняется операция Бенталла, когда аортальный клапан и аорта меняются единым блоком на искусственный кондуит, состоящий из протеза клапана и сосуда. В данном случае наши специалисты провели более сложную операцию Дэвида и сохранили свой аортальный клапан пациенту. Это более физиологичный подход, который в последующем позволит мужчине вернуться к обычной жизни без приема препаратов для профилактики тромбообразования», — отметил главный врач Кардиодиспансера, к.м.н. Кирилл Прохоров.

В итоге мужчине провели протезирование корня и восходящей аорты синтетическим протезом, а также реконструировали и реимплантировали в сосудистый протез аортальный клапан. Врачи говорят, что теперь пациенту не нужно со временем менять протез клапана и пожизненно принимать разжижающие кровь препараты. После 14 дней в клинике мужчину выписали в стабильном состоянии.

Информационный обзор редакции.