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Кардиохирурги освоили новую методику лечения мерцательной аритмии

Врачи в Пермском крае освоили тораскопическую аблацию — новую методику лечения сложных форм мерцательной аритмии. Она считается одним из самых распространенных и жизнеугрожающих видов нарушений ритма сердца.

Пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края

Первые три операции кардиохирурги ФЦССХ им. С.Г. Суханова делали вместе с коллегой из Федерального центра высоких медицинских технологий врачом-сердечно-сосудистым хирургом Павлом Шиленко.

Тораскопическую аблацию проводят под контролем эндоскопа — видеокамеры и под общей анестезией. «Очаг аритмии разрушается при помощи высокочастотного тока. Электроды заводятся к сердцу через микроотверстия. В результате на поверхности левого предсердия создаются дополнительные радиочастотные линии — это позволяет добиться максимальной эффективности операции. Как правило, уже на следующий день пациент может свободно передвигаться по отделению, а обезболивание требуется лишь в первые двое-трое суток после хирургического вмешательства», — объяснил врач-сердечно-сосудистый хирург кардиохирургического отделения №2 ФЦССХ им. С.Г. Суханова, к.м.н. Павел Мялюк.

В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края рассказали, что у всех трех пациентов после операции восстановлен синусовый ритм.

Информационный обзор редакции.

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