Кардиохирурги освоили новую методику лечения мерцательной аритмии

Первые три операции кардиохирурги ФЦССХ им. С.Г. Суханова делали вместе с коллегой из Федерального центра высоких медицинских технологий врачом-сердечно-сосудистым хирургом Павлом Шиленко.

Тораскопическую аблацию проводят под контролем эндоскопа — видеокамеры и под общей анестезией. «Очаг аритмии разрушается при помощи высокочастотного тока. Электроды заводятся к сердцу через микроотверстия. В результате на поверхности левого предсердия создаются дополнительные радиочастотные линии — это позволяет добиться максимальной эффективности операции. Как правило, уже на следующий день пациент может свободно передвигаться по отделению, а обезболивание требуется лишь в первые двое-трое суток после хирургического вмешательства», — объяснил врач-сердечно-сосудистый хирург кардиохирургического отделения №2 ФЦССХ им. С.Г. Суханова, к.м.н. Павел Мялюк.

В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края рассказали, что у всех трех пациентов после операции восстановлен синусовый ритм.

Информационный обзор редакции.