Заболеваемость сальмонеллезом за год выросла на 30 процентов

По итогам 2024 года было зарегистрировано 578 случаев или 23 на 100 тыс. человек. Один из них закончился смертью.

Возбудителей инфекции обнаружили в отобранных 37 пробах, большинство (13) — это пищевые продукты: птица, яйца и продукты их переработки. Две крупные вспышки заболеваемости сальмонеллезом были в заведениях общепита: в конце года произошло массовое отравление посетителей пекарни «Хлебница».