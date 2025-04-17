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Заболеваемость сальмонеллезом за год выросла на 30 процентов

В 2024 году жители Пермского края стали чаще болеть сальмонеллезом. По данным руководителя Управления Роспотребнадзора Виталия Костарева, заболеваемость по сравнению с предыдущим годом выросла на 30%.

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По итогам 2024 года было зарегистрировано 578 случаев или 23 на 100 тыс. человек. Один из них закончился смертью.

Возбудителей инфекции обнаружили в отобранных 37 пробах, большинство (13) — это пищевые продукты: птица, яйца и продукты их переработки. Две крупные вспышки заболеваемости сальмонеллезом были в заведениях общепита: в конце года произошло массовое отравление посетителей пекарни «Хлебница».

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