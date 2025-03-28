Клещи проснулись: в Роспотребнадзоре рассказали о первом случае

При этом женщина не ходила в лес. Как объяснили в пресс-службе Роспотребнадзора, вероятнее всего, клеща принесла на себе домашняя кошка, которая находится на самовыгуле на территории частного дома.

Пострадавшая от укуса клеща женщина не была привита. Ей ввели иммуноглобулин и назначили соответствующую терапию. Специалисты обследовали клеща — возбудителей инфекционных заболеваний не обнаружено.

Напомним, заболеваемость клещевым энцефалитом в Пермском крае выше среднего многолетнего в 2,5 раза и превышает средние показатели по России в 4,7 раза.