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Клещи проснулись: в Роспотребнадзоре рассказали о первом случае

В Пермском крае зафиксировали первый случай укуса клеща. Он зарегистрирован 27 марта у жительницы села Юсьва Юсьвинского района.

Freepik

При этом женщина не ходила в лес. Как объяснили в пресс-службе Роспотребнадзора, вероятнее всего, клеща принесла на себе домашняя кошка, которая находится на самовыгуле на территории частного дома.

Пострадавшая от укуса клеща женщина не была привита. Ей ввели иммуноглобулин и назначили соответствующую терапию. Специалисты обследовали клеща — возбудителей инфекционных заболеваний не обнаружено.

Напомним, заболеваемость клещевым энцефалитом в Пермском крае выше среднего многолетнего в 2,5 раза и превышает средние показатели по России в 4,7 раза.

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