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Здравоохранение

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Клещи в этом году могут проснуться уже в марте

Из-за теплой и практически бесснежной зимы в Пермском крае клещи могут появиться раньше чем обычно — уже в марте. По данным Роспотребнадзора, иксодовые клещи просыпаются при сходе снежного покрова и среднесуточной температуре +1…+3°C и становятся активными при +10°C.

Freepik

Одним из самых опасных заболеваний, которые передаются при укусе клещей, является клещевой энцефалит (КВЭ). В 2024 году его обнаружили в 135 случаев. По данным главного санитарного врача Пермского края Виталия Костарева, показатель заболеваемости КВЭ составил 5,38 на 100 тыс. населения и был выше среднего многолетнего в 2,5 раза и превышал средний по России в 4,7 раза.

В Роспотребнадзоре напомнили, что профилактика от КВЭ — своевременная вакцинация, которая проводится с ноября по март. В этом году ее намерены усилить, особенно, среди детей и жителей Красновишерского и Чердынского районов.

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