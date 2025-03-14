Клещи в этом году могут проснуться уже в марте

Одним из самых опасных заболеваний, которые передаются при укусе клещей, является клещевой энцефалит (КВЭ). В 2024 году его обнаружили в 135 случаев. По данным главного санитарного врача Пермского края Виталия Костарева, показатель заболеваемости КВЭ составил 5,38 на 100 тыс. населения и был выше среднего многолетнего в 2,5 раза и превышал средний по России в 4,7 раза.

В Роспотребнадзоре напомнили, что профилактика от КВЭ — своевременная вакцинация, которая проводится с ноября по март. В этом году ее намерены усилить, особенно, среди детей и жителей Красновишерского и Чердынского районов.