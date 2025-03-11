Известно, сколько детей будут прививать экспериментальной вакциной от ветрянки

Как сообщает 59.RU со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края, в Перми испытания новой вакцины пройдут в городской детской поликлинике №5. Прививки от ветрянки планируют поставить 40 детям, не болевшим ранее ветряной оспой.

Испытания намерены проводить поэтапно. Первыми станут подростки от 12 до 17 лет, затем возраст детей постепенно снизят до 12 месяцев. Вакцинацию планируют во втором квартале 2025 года. Она пройдет только с разрешения родителей.