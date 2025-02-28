В Перми будут испытывать новую вакцину от ветряной оспы

Пермь стала одним из семи российских городов, где будут проходить испытания новой вакцины от ветряной оспы. Также ею планируют прививать в порядке эксперимента в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове и Пятигорске, сообщает в «РГ» со ссылкой на Сеченовскй университет.
Вакциной планируют прививать детей с 9 месяцев. Она считается безопасной и эффективной, так как прошла переквалификацию во Всемирной организации здравоохранения.
Новый препарат появится благодаря сотрудничеству российской и южной корейской биофармацевтических компаний. В России сейчас доступно два вида вакцины от ветрянки: бельгийская «Варилрикс» и японская «Окавакс».
Недавно мы рассказывали о том, что в Пермском крае выявили первые случаи метапневмовируса.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)