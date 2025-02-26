Первые случаи метапневмовируса выявили в Пермском крае

Как сообщает «КП Пермь» со ссылкой на заведующую кафедрой эпидемиологии ПГМУ Ирину Фельдблюм, вирус появился в Пермском крае на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, но он не считается новым и известен более 20 лет.

«В силу каких-то обстоятельств его вспышка произошла в Китае. После чего многих напугали 43% смертности от него, — цитирует КП слова профессора Ирины Фельдблюм. — Надо одинаково бояться распространения всех вирусов, но наибольшую же опасность все же представляет грипп».

Метапневмовирус может циркулировать с ноября до конца зимы. Его основные симптомы — кашель, насморк, одышка, лихорадка, головная боль, редко рвота или жидкий стул. Этот вирус не приводит к тяжелым клиническим формам и летальному исходу.