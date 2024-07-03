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Здравоохранение

Открытие новой инфекционной больницы перенесли

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Открытие краевой инфекционной больницы в Перми отложили. Она должно было состояться 1 июля, но сроки сдвинулись.

28 июня инфекционная больница получила лицензию на оказание медицинской помощи. По данным РБК, сейчас завершаются организационные мероприятия по переводу отделений в новое здание. Когда официально должна открыться новая инфекционка, пока неизвестно.

Напомним, новая инфекционная больница построена на Космонавта Леонова, 84 в конце 2023 года. Ее площадь — 30 тыс. м2, рассчитано медучреждение на 232 койко-места, имеется также амбулаторно-диагностическое отделение на 80 посещений в смену.

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