Открытие новой инфекционной больницы перенесли

Открытие краевой инфекционной больницы в Перми отложили. Она должно было состояться 1 июля, но сроки сдвинулись.

28 июня инфекционная больница получила лицензию на оказание медицинской помощи. По данным РБК, сейчас завершаются организационные мероприятия по переводу отделений в новое здание. Когда официально должна открыться новая инфекционка, пока неизвестно.

Напомним, новая инфекционная больница построена на Космонавта Леонова, 84 в конце 2023 года. Ее площадь — 30 тыс. м2, рассчитано медучреждение на 232 койко-места, имеется также амбулаторно-диагностическое отделение на 80 посещений в смену.