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В пермском аэропорту усилили санитарный контроль из-за оспы обезьян

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В аэропорту Перми усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу из-за оспы обезьян. Как сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на региональное Управление Роспотребнадзора, в регионе в частности и в России в целом пока не зарегистрировали ни одного случая заболевания оспой обезьян. Сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы не допустить завоз оспы обезьян в регион.

Это редкое вирусное заболевание, предающееся человеку от животных – грызунов и приматов, обитающих преимущественно в зоне влажных тропических лесов Центральной и Западной Африки. Отмечается, что риск завоза инфекции в страну оценивается как крайне низкий. 

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