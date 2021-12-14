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В Пермском крае открыли обсерватор для пациентов с омикрон-штаммом

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В Пермском крае на базе филиала ГКБ №4 в Губахе открыли обсервационное отделение на 40 коек для пациентов с омикрон-штаммом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Пермского края. В ведомстве добавили, что изолировать будут только пациентов при выявлении у них соответствующих показаний.

Обсерватор развернут в отдельно стоящем здании, полностью оснащенном медицинским оборудованием. Раньше здесь лечились больные коронавирусом. Пока в обсерваторе нет ни одного пациента.

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