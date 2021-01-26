В Пермском крае 292 новых случая заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 292 новых случая заражения COVID-19: 67 человек проходят лечение в больницах, 225 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 113 пациентов мужского пола, 179 – женского, среди заболевших 12 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 38 361: 1 594 – человек, 31 544 (+268) – выздоровели, 1 395 (+10) – скончались от коронавируса, 1 034 (+9) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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