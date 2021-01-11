В Пермском крае 285 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 285 новых случаев заражения COVID-19: 64 человека проходят лечение в больницах, 221 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 112 мужчин, 173 женщины, в их числе 3 ребенка.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 33 949: 1 569 – на лечении, 27 219 (+333) – выздоровели, 1 245 (+11) – скончались от коронавируса, 906 (+12) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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