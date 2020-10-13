Более ста дополнительных мест для пациентов с COVID-19 развернуто в больницах Пермского края

За выходные дополнительные места для лечения жителей развернуты в краевом госпитале ветеранов (Пермь) – 50 коек, филиале Городской клинической больнице в Губахе – 32 койки, а также в Городской центральной больнице (Чайковский) – 20 коек. Об этом сообщил на совещании по борьбе с распространением коронавируса в Прикамье и.о.зампреда правительства по вопросам здравоохранения Сергей Никифоров. Таким образом, в общей сложности в медучреждениях Прикамья к приему пациентов с коронавирусом готово 3167 коек.

По данным Роспотребнадзора на 13 октября, в Пермском крае выявлено 11 028 заболевших коронавирусом, инфицированные обнаружены во всех территориях региона.

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