В Пермском крае за сутки 106 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 106 новых случаев заражения COVID-19: 83 человека проходят лечение в больницах, 23 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 46 мужчин, 58 женщин, 2 ребенка (1 мальчик и 1 девочка).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 11 028: 1 589 – на лечении, 7 460 (+74) – выздоровели, 325 (+4) – скончались от коронавируса, 208 (+3) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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