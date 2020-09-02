В Пермском крае за сутки 60 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 60 новых случаев заражения COVID-19: 49 человек проходят лечение в больницах, 11 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди новых инфицированных – 28 мужчин, 32 женщины. За прошедшие сутки также зафиксировано два летальных исхода.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7 983: 616 – на лечении, 5 580 (+43) — выздоровели, 215 (+0) – скончались от коронавируса, 129 (+2) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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