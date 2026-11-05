Последний фирменный магазин Tommy Hilfiger закрылся в Перми

Tommy Hilfiger ушел из Перми из-за изменения условий работы с международными брендами на российском рынке. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на гендиректора «Планеты» Евгения Каштанова. U.S. Polo Assn работал в этом ТРЦ по франшизе. Еще один магазин бренда в Перми находится в ТРЦ «iMall Эспланада». Магазин U.S. Polo Assn может переоткрыться в «Планете», но на другой площадке: сейчас с представителями бренда ведутся переговоры.

Отметим, что весной 2027 года из Перми уйдет мультибрендовый магазин «Стокманн».

Информационный обзор редакции.