На четверть выросли продажи одежды и обуви российских брендов на ресейле

За последние шесть месяцев пользователи Авито совершили 33,7 млн поисков с упоминанием российских fashion-брендов — в среднем это 5,6 млн поисков в месяц.

В Перми продажи за восемь месяцев в этой категории выросли на 23%. Чаще всего покупают вещи брендов Lime, Zarina, Befree, Love Republic и 12 STOREEZ. Из дизайнерских брендов пермяки обращаются к Bat Norton, Ushatava, Gate31, 2MOOD, MONOCHROME. По росту продаж в этом сегменте лидирует MONOCHROME: одежду, обувь и аксессуары этого бренда за год стали покупать в семь раз чаще. На втором месте — Lime (+82%), на третьем — Ushatava (+67%). В пятерке лидеров также Zarina (+64) и Gate31 (+60%).

По словам Виктории Ромашовой, коммерческого директора Universal University и руководителя подразделения Fashion в Британской высшей школе дизайна, ежегодно рынок ресейла в моде растет на минимум на 20% в зависимости от платформы.

Кстати! Недавно мы разбирались, почему ресейл захватывает мир и как правильно выбирать б/у вещи.

Информационный обзор редакции.