В Перми готовятся запустить бренд одежды в русском стиле

Пермский бизнесмен, который занимается производством электромобилей, запустил бренд одежды в русском имперском стиле. На новую компанию обратило внимание издание «Ъ-Прикамье».
Новый пермский бренд одежды будет называться «СтолыпинЪ». Под этим именем в Перми собираются выпускать косоворотки, рубашки и платки с гербом Российской империи. По словам основателя компании Вячеслава Вяткина, главная задача бренда — повысить интерес к истории России и популяризировать национальные традиции в одежде и стиле.
Кстати! В этом году российский бренд одежды выпустил коллекцию, посвященную Пермскому звериному стилю.
Информационный обзор редакции.
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