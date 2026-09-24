В Перми готовятся запустить бренд одежды в русском стиле

Новый пермский бренд одежды будет называться «СтолыпинЪ». Под этим именем в Перми собираются выпускать косоворотки, рубашки и платки с гербом Российской империи. По словам основателя компании Вячеслава Вяткина, главная задача бренда — повысить интерес к истории России и популяризировать национальные традиции в одежде и стиле.

Кстати! В этом году российский бренд одежды выпустил коллекцию, посвященную Пермскому звериному стилю.

Информационный обзор редакции.