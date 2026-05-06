Российский бренд собирается выпустить коллекцию одежды, посвященную Пермскому звериному стилю

Российский бренд одежды Square.Wombat готовиться выпустить мини-коллекцию, посвященную Пермскому звериному стилю. Она включает худи и бомберы с авторской вышивкой, а также складные шопперы.
Создательница бренда Square.Wombat Анна Юсупова рассказала в социальных сетях проекта, что мини-коллекция готовила около полутора лет. Дизайном занималась пермская художница Елена Кузнецова, которая с 80-х годов рисует, изучает и популяризируется образы Пермского звериного стиля. В вышивках мини-коллекции появятся берегини, человеколоси, бобры и волки, волшебные птицы и другие персонажи.
