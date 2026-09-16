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Магазин Mango собираются закрыть этой осенью

В Перми останется один магазин Mango. Осенью филиал, который работает в ТРК «Семья», собираются закрыть.

ТРК Семья/ВКонтакте

Магазин Mango в «Семье» работал с 2015 года. Как сообщает «Новый компаньон», решение о его закрытии принял франчайзи-партнер бренда. Площади займет другой арендатор из федеральной сети с женской одеждой и аксессуарами. Какой магазин откроется, пока не уточняют: но уже известно, что это случится в 2027 году.

Недавно мы рассказывали о закрытии ресейл-бутика «Истории»: он проработал почти шесть лет.

Информационный обзор редакции.

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