Магазин Mango собираются закрыть этой осенью

Магазин Mango в «Семье» работал с 2015 года. Как сообщает «Новый компаньон», решение о его закрытии принял франчайзи-партнер бренда. Площади займет другой арендатор из федеральной сети с женской одеждой и аксессуарами. Какой магазин откроется, пока не уточняют: но уже известно, что это случится в 2027 году.

Недавно мы рассказывали о закрытии ресейл-бутика «Истории»: он проработал почти шесть лет.

Информационный обзор редакции.