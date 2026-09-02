«Решение не было скоропалительным»: ресейл-магазин «Истории» закрылся

В социальных сетях «Историй» 2 сентября появилось сообщение, что проект закрыт. Создательница ресейл-магазина пообещала связаться с теми, кто сдавал вещи и завершить все финансовые вопросы. «Решение не было скоропалительным и давно зрело, но сам процесс был вынужден завершиться немного в экстренной стадии, поэтому не успели оповестить наших клиентов и партнеров заранее», — рассказала Юлия Смирнова.

Недавно мы рассказывали о том, что один из магазинов Lacoste в Перми закрылся.

Информационный обзор редакции.