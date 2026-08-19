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Один из магазинов Lacoste в Перми закрылся

В Перми закрываются магазины известных брендов. В начале августа прекратили работу Lacoste, а также XC и Cropp. Как сообщает «Ъ-Прикамье», весной 2027 года к закрытию готовится единственный филиал бренда «Стокманн».

Permfashion/ВКонтакте

Бутик Lacoste закрылся в ТРЦ «Планета», проработав на этой площадке около пяти лет. Последним рабочим днем магазина стало 4 августа. Как сообщила компания Permfashion в социальных сетях в начале лета (управляет брендовыми магазинами), проект Lacoste планируют закрыть в Перми. Пока остается работать точка в ТРК «Семья».

Взамен закрытых магазинов планируют открыть новые. Как сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на гендиректора ТРЦ «Планета» Евгения Каштанова, ротация арендаторов — естественный процесс, и сейчас идет работа по дальнейшему использованию освобождающихся площадей.

Информационный обзор редакции.

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