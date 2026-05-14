Магазин производителя мужской деловой одежды собираются открыть в Перми

В Перми готовится к открытию магазина одежды Dimark. Это российский бренд, который изначально был создан как производитель мужской деловой одежды, а позже расширил ассортимент школьной формой.
Известно, что магазин Dimark займет около 100 м2 первой очереди ТРК «СемьЯ». Открытие запланировано на июнь.
Недавно мы рассказывали о том, что новый магазин бренда 12 storeez, созданного Ириной и Мариной Голомаздиными и Иваном Хохловым, собираются открыть в Перми.
