Молодой дизайнер создала капсулу женской одежды, вдохновленную коми-пермяцкой набойкой

Студентка УрГАХУ, молодой дизайнер из Екатеринбурга Мария Григина создала капсулу женской одежды, вдохновившись традициями и орнаментами коми-пермяков. Со своей работой она вошла в число победителей культурного проекта «Народный облик Урала. Наследие», который объединил больше сотни авторов. Они представляли собственное прочтение традиционных орнаментов народов Урала, превращая культурные коды в современный визуальный язык.

Пресс-служба проектного офиса 100-летия Коми-Пермяцкого округа
В капсулу от Марии Григиной, названную «Отпечаток времени», вошли футболка, свитшот и шоппер. На них изображены цветки, созданные на основе традиционной кубовой набойки коми-пермяков — такие украшали традиционные сарафаны дубасы. В пресс-службе проектного офиса 100-летия Коми-Пермяцкого округа рассказали, что одежда выполнена в глубоких, синих, зеленых и коричневых оттенках, которые также отсылают к национальному костюму.

«В рамках курсовой работы я создала коллекцию женской одежды, в основе которой коми-пермяцкие орнаменты. Меня очень заинтересовала кубовая набойка по ткани — ремесло, развитое у коми-пермяков. Я родом с северного Урала, из города Березники, и, возможно, у меня есть коми-пермяцкие корни. Погружаясь в орнаменты и декоративно-прикладное искусство, я постепенно изучала и историю своей семьи, рода — и эта тема увлекла меня еще глубже. Часть этой коллекции я представила на проекте "Народный облик Урала. Наследие"», — поделилась Мария Григина.

Другие участники проекта «Народный облик Урала. Наследие» обратились к наследию других народов Урала: татарской кожаной мозаике и тамбурному шву, удмуртским орнаментам, бурятским мотивам, урало-сибирской росписи, башкирским украшениям «Селтэр».

Информационный обзор редакции.

