«В шкафах хранятся сокровища»: в ЦГК собираются устроить первую своп-вечеринку

В Центре городской культуры устроят первую своп-вечеринку. Она будет включать не только обмен вещами, но и образовательную программу.

Центр городской культуры

Своп-вечеринка пройдет 6 декабря, но сбор вещей для обмена уже начался. «Мы убеждены, что в шкафах каждой из нас хранятся сокровища, которые могут подарить радость другим, — рассказали в Центре городской культуры. — Своп-вечеринки, где люди обмениваются одеждой, устраиваются сегодня во всем мире. Это практичная идея, которая захватила людей своей идеей разумного потребления».

На своп-вечеринке будет играть диджей, а спикеры — Екатерина Кулиш и Юлия Крохина — расскажут о хитростях стирки вещей и секретах осмысленного гардероба.

Кстати! В ноябре рядом с парком Горького открылось своп-пространство.

