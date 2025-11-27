«В шкафах хранятся сокровища»: в ЦГК собираются устроить первую своп-вечеринку

Своп-вечеринка пройдет 6 декабря, но сбор вещей для обмена уже начался. «Мы убеждены, что в шкафах каждой из нас хранятся сокровища, которые могут подарить радость другим, — рассказали в Центре городской культуры. — Своп-вечеринки, где люди обмениваются одеждой, устраиваются сегодня во всем мире. Это практичная идея, которая захватила людей своей идеей разумного потребления».

На своп-вечеринке будет играть диджей, а спикеры — Екатерина Кулиш и Юлия Крохина — расскажут о хитростях стирки вещей и секретах осмысленного гардероба.

Кстати! В ноябре рядом с парком Горького открылось своп-пространство.

Информационный обзор редакции. 6+