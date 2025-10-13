Рядом с парком Горького собираются открыть своп-пространство

Это социально-экологический проект федеральной сети, который продвигает идею разумного потребления. Предполагается, что своп-маркет будет работать по нескольким направлениям: обмен любых непродовольственных вещей, прием одежды и обуви на благотворительность, а также прием вещей на переработку.

Кстати, в этой большой подборке мы рассказывали о том, куда в Перми отправить ненужные одежду, обувь и даже колготки.

