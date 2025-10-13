Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Мода
  • Вещи
  • News
Вещи

Поделиться:

Рядом с парком Горького собираются открыть своп-пространство

В Перми на улице Краснова собираются запустить своп-пространство «Давай меняться». Открытие запланировано на 8 ноября.

Freepik

Это социально-экологический проект федеральной сети, который продвигает идею разумного потребления. Предполагается, что своп-маркет будет работать по нескольким направлениям: обмен любых непродовольственных вещей, прием одежды и обуви на благотворительность, а также прием вещей на переработку.

Кстати, в этой большой подборке мы рассказывали о том, куда в Перми отправить ненужные одежду, обувь и даже колготки.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: