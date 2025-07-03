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Стало известно, в каких местах пермяки чаще всего покупают одежду

Аналитики выяснили, где чаще всего покупают одежду жители Пермского края. Оказывается, большинство, 69%, предпочитают маркетплейсы: там берут одежду и аксессуары, реже — обувь. Такое исследование провел центр аналитики МТС AdTech.

Freepik

Еще 17% пермяков пополняют гардероб в магазинах масса-маркета, а 12% — на вещевых рынках. Предпочтение магазинам люксовых брендов отдает 1% опрошенных, 2% одеваются в секонд-хендах.

Вещевые рынки в основном выбирают представители поколения Х (с 1965 по 1980 года), они же, как показывает исследование, чаще остальных делают покупки в магазинах люксовых брендов. Беби-бумеры (с 1946 по 1964 года) чаще других одеваются на маркетплейсах, а основной аудиторией магазинов масс-маркета и секонд-хендов стали зумеры (с 1996 по 2010 года). Ресейл-платформы выбирают поколения Х и Y (с 1981 по 1995 года).

На маркетплейсах, вещевых рынках и магазинах масс-маркета пермяки покупают покупают в основном одежду и аксессуары, нежели обувь. В магазины люксовых брендов, на ресейл площадки и в секонд-хенды чаще, чем за одеждой и обувью, идут за аксессуарами.

Недавно мы рассказывали о том, что за год в Перми количество пунктов выдачи Wildberries и Ozon выросло больше чем на треть.

Информационный обзор редакции.

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