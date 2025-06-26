За год количество пунктов Wildberries и Ozon выросло больше чем на треть

Пермь не стала лидером по общему количеству ПВЗ. По данным аналитики 2ГИС, сейчас в городе открыто около 1,6 пунктов Ozon, Wildberries и «Яндекс. Маркета».

Больше всего пунктов в Москве (16,9 тыс.), Санкт-Петербурге (8,3 тыс.) и Краснодаре (2,6 тыс.). Общее число ПВЗ в 16 городах-миллионниках за год превысило 51 тыс.

Ранее мы рассказывали о том, что логистический комплекс Wildberries в деревне Устиново все-таки будут строить.

Информационный обзор редакции.