За год количество пунктов Wildberries и Ozon выросло больше чем на треть

В Перми стремительно растет число пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Только за последний год их стало больше на 39,1%. Этот показатель в пятерке лидеров среди городов-миллионников: он больше, чем средний, который составляет 32,4%.
Пермь не стала лидером по общему количеству ПВЗ. По данным аналитики 2ГИС, сейчас в городе открыто около 1,6 пунктов Ozon, Wildberries и «Яндекс. Маркета».
Больше всего пунктов в Москве (16,9 тыс.), Санкт-Петербурге (8,3 тыс.) и Краснодаре (2,6 тыс.). Общее число ПВЗ в 16 городах-миллионниках за год превысило 51 тыс.
Ранее мы рассказывали о том, что логистический комплекс Wildberries в деревне Устиново все-таки будут строить.
Информационный обзор редакции.
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