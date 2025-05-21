В «Семье» планируют открыть магазин старейшего джинсового бренда

В пермском ТРК «Семья» собираются открыть магазин одежды старейшего джинсового бренда Mustang. Его основали в Германии в 1932 году.
В пресс-службе ТРК рассказали, что Mustang разместится на 200 м2. Планируется, что он начнет работать в конце мая. «Джинсовая одежда пользуется высоким спросом у аудитории ТРК. Мы рады нашему сотрудничеству с Mustang, который представит пермякам интересные модели в средней ценовой категории», — рассказала руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова.
Ранее мы рассказывали о том, что на площадях MAAG в Перми планируют открыть флагманский магазин другого бренда.
Информационный обзор редакции.
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