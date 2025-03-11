Известно, что планируют открыть на месте RE, XC, CR и MO в «iMall Эспланада»

Ранее появилась информация, что бренды RE, XC, CR и MO, пришедшие на смену магазинам Reserved, House, Cropp и Mohito, проработают в торговом центре до конца марта. По данным «ВКурсе.ру», на их месте планируют открыть Mascotte, Henderson, Zarina и Face code.

Если вы пропустили, то недавно мы рассказывали о главных фэшн-мастхэвах марта: кисеты-розы, готик-платья и художественные платья-полотна и не только!

Информационный обзор редакции.