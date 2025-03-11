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Известно, что планируют открыть на месте RE, XC, CR и MO в «iMall Эспланада»

Появилась информация о том, какие магазины будут работать на площадях RE, XC, CR и MO в ТЦ «iMall Эспланада» в Перми. Эти бренды занимают порядка 4 тыс. м2.

Freepik

Ранее появилась информация, что бренды RE, XC, CR и MO, пришедшие на смену магазинам Reserved, House, Cropp и Mohito, проработают в торговом центре до конца марта. По данным «ВКурсе.ру», на их месте планируют открыть Mascotte, Henderson, Zarina и Face code.

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Информационный обзор редакции.

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