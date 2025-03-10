СМИ рассказали, что в ТЦ «iMall Эспланада» закроются RE, XC, CR и MO

В ТЦ «iMall Эспланада» могут закрыть несколько магазинов одежды, которые пришли на смену ушедшим из России брендам Reserved, House, Cropp и Mohito польской компании LPP.
Как сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на сотрудника магазина, речь о RE, XC, CR и MO компании ООО «Ре Трейдинг». Они должны проработать в ТЦ до конца марта. В администрации «iMall Эспланада» информацию о закрытии магазинов никак не прокомментировали.
По данным СМИ, другие точки компании, расположенные в ТРЦ «Планета», продолжат работать как обычно.
Информационный обзор редакции.
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