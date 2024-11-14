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Показы и коллекции

Дизайнер Яна Бесфамильная попала в «Модный приговор» на Первом канале

Пермский дизайнер Яна Бесфамильная показала образы из своих коллекций на Первом канале. Ее пригласили в качестве эксперта в программу «Модный приговор» (6+).

Yana Besfamilnaya/Telegram
Yana Besfamilnaya/Telegram
Yana Besfamilnaya/Telegram

В рубрике «Модный совет» Яна Бесфамильная показала свою коллекцию: гранж в сочетании с классикой. Она заметила, что в таких вещах можно ходить в повседневной жизни, так как вещи, несмотря на нестандартные детали, удобные.

Yana Besfamilnaya/Telegram
Yana Besfamilnaya/Telegram
Yana Besfamilnaya/Telegram

Весной 2024 года Яна Бесфамильная представила свою коллекцию на Московской неделе моды. Некоторые вещи оттуда попали на шоу «Модный приговор», среди них: кружевная балаклава, платье-паутинка.

На днях мы рассказывали о свежей коллекции бренда Befree: он запустил коллаборацию вместе с талантливой художницей из Перми.

Информационный обзор редакции.

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Яна Бесфамильная

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