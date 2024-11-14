Дизайнер Яна Бесфамильная попала в «Модный приговор» на Первом канале

Пермский дизайнер Яна Бесфамильная показала образы из своих коллекций на Первом канале. Ее пригласили в качестве эксперта в программу «Модный приговор» (6+).
В рубрике «Модный совет» Яна Бесфамильная показала свою коллекцию: гранж в сочетании с классикой. Она заметила, что в таких вещах можно ходить в повседневной жизни, так как вещи, несмотря на нестандартные детали, удобные.
Весной 2024 года Яна Бесфамильная представила свою коллекцию на Московской неделе моды. Некоторые вещи оттуда попали на шоу «Модный приговор», среди них: кружевная балаклава, платье-паутинка.
На днях мы рассказывали о свежей коллекции бренда Befree: он запустил коллаборацию вместе с талантливой художницей из Перми.
Информационный обзор редакции.
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