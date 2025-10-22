Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Ювелирное искусство

Боксы с ювелирными украшениями собираются продавать в вендинговых автоматах

В Перми собираются продавать серебряные украшения через вендинговые автоматы. Один из таких появился в ТРЦ «iMall ЭСПЛАНАДА».

SOKOLOV

Это пилотный проект ювелирного холдинга Sokolov. В вендинговых автоматах представлены боксы-сюрпризы с серебряными украшениями, которых нет в ассортименте магазинов сети. Такие вендинговые аппараты установлены также в Москве, Воронеже, Казани, Костроме.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми есть робот-пиццайоло: и теперь его собираются оснастить машинным зрением.

Информационный обзор редакции.

