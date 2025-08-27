Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Ювелирное искусство

Каждая четвертая женщина покупает ювелирные украшения самостоятельно

Стало известно, какие ювелирные украшения чаще всего выбирают жительницы Перми, чем руководствуются при покупке и сколько обычно тратят денег на новые сережки и не только. Исследование провели аналитики SOKOLOV и hh.ru.

Каждая четвертая жительница Перми (33%) предпочитает самостоятельно покупать себе украшения, 29% принимают их от партнеров. Мужчины же реже покупают ювелирные украшения для себя в 22% случаев и в 17% — принимают в подарок.

Предпочтения у разных полов также различаются: женщины чаще выбирают серьги (51%) и кольца (53%), мужчины — часы (25%) и браслеты (10%). Покупка нового украшения у дам обычно зависит от настроения — почти половина (49%) опрошенных рассказали, что могут порадовать себя без причины. Еще 22% делают покупки в честь праздников и особых дат, а 26% — когда хотят дополнить образ. Только 13% мужчин готовы купить украшение просто так, 18% делает это по особым случаям, 20% — в качестве подарка после повышения заработной платы.

По данным аналитического центра SOKOLOV, средний чек покупок ювелирных украшений у женщин в Перми составил 3 227 рублей, в то время как в России он слегка превышает 6,5 тыс. рублей.

Недавно мы публиковали ювелирный вишлист августа: от драгоценных курьи ножек до колец-звезд.

Информационный обзор редакции.

