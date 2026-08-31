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Симфоническую панк-сказку «Король и Шут» посмотрели свыше ста тысяч зрителей: это новый рекорд

Симфоническую панк-сказку «Король и Шут», которой 28 августа завершился фестиваль «Город встреч», посмотрели больше 100 тыс. человек. В большом шоу участвовали больше 60 артистов.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Панк-сказка «Король и Шут» — проект крупнейшего симфонического оркестра России и СНГ «Империал Оркестра». Легендарное шоу впервые в истории было показано на городской площади со свободным входом. По словам его создателей, еще ни разу оно не собирало такого количества зрителей.

Организаторы «Города встреч» рассказали, что это новый рекорд посещаемости и в Перми. В панк-сказку впервые вписали визуальный ряд по мотивам сказок и легенд Прикамья о древней Парме, загадках нашей земли, преданиях о Полюде, Ветлане и Вишере.

Напомним, вместе с «Империал Оркестра» на сцене выступали пермские артисты: в их числе музыканты театра оперы и балета, сводный хор с участием артистов Театра-Театра, эстрадно-симфонического оркестра, Академического хора ПГНИУ и коллектива «Отражение».

Информационный обзор редакции. 16+

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