Исполнять песни группы «Король и Шут» на эспланаде будут больше 60 артистов

Хиты будут исполнять больше 60 артистов в костюмах персонажей из песен группы «Король и Шут». По словам организаторов, особенностью показа станет участие пермяков — более 30 местных артистов. К составу крупнейшего симфонического оркестра России и СНГ «Оркестра Империал» присоединятся музыканты Пермского театра оперы и балета имени П.И. Чайковского. Песни «Короля и Шута» вместе с солистами оркестра исполнит сводный хор при участии артистов Театра-Театра, эстрадно-симфонического оркестра, Академического хора ПГНИУ и образцового коллектива «Отражение».

В 2026 году планировали представить только две постановки симфонической панк-сказки «Король и Шут»— в Москве и Санкт-Петербурге. Но пермяки смогут увидеть шоу в эксклюзивном формате в рамках фестиваля «Город встреч». «На "Ночи города" симфоническая панк-сказка "Король и Шут" впервые в России будет показана на центральной городской площади со свободным входом для зрителей», — отметили организаторы большого летнего фестиваля.

Напомним, на время проведения масштабного шоу улицы в районе эспланады закроют, автобусы и трамваи временно поменяют маршруты.

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